Вселенский патриарх призвал иерархов поместных церквей признать автокефалию ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам поместных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Осуществление всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать Томос об автокефалии и проводить совместную службу с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины)", – цитирует 4 января его письмо греческий сайт orthodoxia.info.

По его словам, представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны "изучить детали письма, чтобы, в свою очередь, приступить к признанию новой церкви".

Патриарх отметил: "Мы информируем Вас (о ситуации в Украине), выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и изъявленное желание Украины... (также как и) ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов... Вы согласитесь с этими усилиями... и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь...".

Он также подчеркнул, что если главы Церквей будут игнорировать братьев на Украине, "у нас не будет никакого оправдания ... в Судный день".

Процедура предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины начнется 5 января в Стамбуле. Томос будет торжественно вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию 6 января после литургии. Участие в церемонии подписания и вручения томоса в Турции примет президент Украины Петр Порошенко и глава украинского парламента Андрей Парубий.

Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь. Также её не признает РПЦ, Польская православная церковь и Сербская церковь.