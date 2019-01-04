Вселенский патриарх призвал иерархов поместных церквей признать автокефалию ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей в обращении к патриархам и архиепископам поместных православных церквей призвал поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).
"Осуществление всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены даровать Томос об автокефалии и проводить совместную службу с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины)", – цитирует 4 января его письмо греческий сайт orthodoxia.info.
По его словам, представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны "изучить детали письма, чтобы, в свою очередь, приступить к признанию новой церкви".
Патриарх отметил: "Мы информируем Вас (о ситуации в Украине), выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и изъявленное желание Украины... (также как и) ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных вопросов... Вы согласитесь с этими усилиями... и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь...".
Он также подчеркнул, что если главы Церквей будут игнорировать братьев на Украине, "у нас не будет никакого оправдания ... в Судный день".
Процедура предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины начнется 5 января в Стамбуле. Томос будет торжественно вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию 6 января после литургии. Участие в церемонии подписания и вручения томоса в Турции примет президент Украины Петр Порошенко и глава украинского парламента Андрей Парубий.
Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь. Также её не признает РПЦ, Польская православная церковь и Сербская церковь.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Однако 15 декабря Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной церкви во главе с предстоятелем Епифанием (Думенко). Также президент подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, в свою очередь, намерена защищать свое название в Конституционном суде. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.