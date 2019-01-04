СМИ: У задержанного в Москве шпиона нашли четыре паспорта

Американские журналисты насчитали 4 гражданства у Пола Уилана, которого за несколько дней до Нового года задержали в российской столице.

"Американец, задержанный в России и обвиненный в шпионаже, также имеет канадское, британское и ирландское гражданство. Это открытие усиливает загадку вокруг его дела, которое угрожает осложнить и без того напряженные отношения Москвы с Западом", – сообщает 4 января The Wall Street Journal со ссылкой на его родственников.

О наличии у Уилана второго паспорта утром 4 января сообщил The Times. Американские дипломаты, которые узнали об этом, передали информацию своим британским коллегам. Глава МИД Великобритании Джерем Хант позже признал в задержанном мужчине поданного королевства. Уилан получил британское гражданство, так как оба его родителя были выходцами из Бирмингема, однако сам он родился уже в США. Позже он переехал в Канаду, поэтому у него есть паспорт и этой страны. Кроме того, Уилан решил на этом не останавливаться и нашел у себя ирландские корни. Он воспользовался программой, которая позволяет получить паспорт ирландцам в третьем поколении.

Канадский МИД уже подтвердил, что знает о задержании своего гражданина. Внешнеполитическое ведомство Ирландии, в свою очередь, запросило консульский доступ к Уилану.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью. Как отмечает газета The Washington Post, власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в работе в качестве иностранного агента. 13 декабря девушка пошла на сделку со следствием, однако она до сих пор остается в заключении.