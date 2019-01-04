ЦИК Украины зарегистрировал первых пять кандидатов в президенты страны

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ЦИК по итогам заседания.

"Комиссия зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины Игоря Шевченко", – говорится в сообщении комиссии в Facebook.

Кроме того, удостоверения кандидатов получили народный депутат Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливаченко, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, а также мэр Львова Андрея Садовой.

В то же время ЦИК отказала в регистрации юристу Владимиру Ратушу, так как он не предоставил подтверждение о внесении залога, а также иные документы предоставил не в полном объеме и с ошибками.

Для участия в президентских выборах, которые запланированы на 31 марта, кандидаты должны до 3 февраля подать в ЦИК документы. 8 февраля комиссия закончит регистрацию претендентов на пост президента Украины.

Лидером президентской гонки, по данным соцопросов, является лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер страны Юлия Тимошенко, которая пока не подала документы на участие в кампании. Действующий президент Пётр Порошенко находится на 3-5 месте.