Рубль уверенно укрепился к доллару и евро

Доллар США и евро ускорили снижение на Московской бирже вечером 4 января и торгуются вблизи минимальных отметок с 20 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти.

Курс доллара США составил 67,6875 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 95,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,20 руб./EUR1, опустившись на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($ 0,55 и EUR 0,45) снизилась почти на 1 рубль – до 71,97 рубля.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожал на 3,36%, до $ 57,83 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени вырос в цене на 3,57% – до $ 48,77 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 10,8%, тогда как WTI – на 7,5%.