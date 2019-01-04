Германия попросила помощи у американского Агентства национальной безопасности в расследовании утечки данных политиков

Германия обратилась к американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) за помощью в расследовании масштабной утечки персональных данных. Об этом 4 января сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что в открытом доступе оказались личные сведения и переписка сотни депутатов бундестага. В руки хакеров попали данные депутатов практически всех немецких партий, кроме правопопулистской "Альтернативы для Германии". В Сеть выложили всё что нашли, включая кредитные карты, партийную переписку, телефоны и адреса.

Власти оценили ущерб от утечки как значительный. Впрочем, гостайну хакерам раскрыть не удалось.