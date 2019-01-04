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04.01.2019 19:36
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Поиски сокровищ беглого министра Кузнецова начинались в Петербурге

 

Предметы старины и роскоши, принадлежавшие жене привезенного из Франции бывшего подмосковного министра финансов Алексея Кузнецова, уже больше четырех лет назад отдали на хранение Эрмитажу. Их стоимость оценивалась в 50 миллионов долларов, но это только часть изъятого у семьи.

В Эрмитаже 4 января "Фонтанке" не смогли оперативно сообщить, где сейчас находится изъятое у Кузнецова имущество.

Напомним, сокровища Кузнецова и его бывшей жены Жанны Булах были найдены осенью 2014 года в сыром ангаре на Малой Митрофаньевской в Петербурге. Арендатор платил владельцу помещения 200 тысяч рублей в месяц за покой дорогих предметов. В ангаре тогда побывали корреспондент "Фонтанки" Александр Ермаков и замдиректора АЖУРа Евгений Вышенков. Следователи попросили их удалить фото, но обстановка им запомнилась хорошо. 

Следователи насчитали 82 предмета старинной мебели, 113 картин известных художников, в том числе футуриста Давида Бурлюка, две старинные иконы высотой около полутора метров каждая и 13 ящиков с редкими экземплярами книг. Стоимость найденного оценивали эксперты, но уже на первом этапе проверки было ясно – коллекция не из дешёвых, картины одного только Давида Бурлюка продавались на аукционах по цене от 200 до 700 тысяч фунтов стерлингов.

Тогда официальный СК рапортовал, что предметы искусства готовились к переправке в США на имя Жанны Булах. Имущество было арестовано, а ответственным хранителем назначили Эрмитаж.

Экс-министр финансов Подмосковья был экстрадирован из Франции 3 января. В пятницу ему предъявили обвинение по трём статьям – "Мошенничество", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Растрата".  Алексея Кузнецова российские правоохранители ждали больше 4 лет. Он был задержан в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию. Кузнецов был министром финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. Борис Громов, занимавший тогда должность губернатора региона, уволил чиновника по его собственному желанию.


© Фонтанка.Ру

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