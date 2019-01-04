Великобритания признала задержанного в России американского шпиона своим

Британский МИД, который ранее не слышал о задержании в Москве Пола Уилана по подозрению в шпионаже, признал, что он – подданный королевства, заявив, что его используют как "пешку для дипломатического давления".

"Мы [британский МИД] предоставляем ему [Уилану] всю возможную поддержку, однако мы не согласны с использованием частных лиц в дипломатических шахматных партиях", – цитирует 4 января Джереми Ханта Sky News.

Он рассказал, что королевство предложит задержанному американцу с двойным гражданством консульскую помощь, однако ведущая роль остается за США. Факт запроса от британцев на консульское посещение Уилана ранее подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американские дипломаты 4 января сообщили, что задержанный в российской столице Пол Уилан еще и гражданин Великобритании. Британия ранее не знала о задержании своего гражданина, так как предполагаемый шпион родился в Канаде, а затем переехал в США. Его родители были уроженцами Бирмингема, поэтому у него был и паспорт королевства.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью. Как отмечает газета The Washington Post, власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в работе в качестве иностранного агента. 13 декабря девушка пошла на сделку со следствием, однако она до сих пор остается в заключении.