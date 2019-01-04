Станцию "Обводный канал" пришлось закрыть из-за распылённого перцового газа. Полиция говорит о групповом конфликте

Станция метро "Обводный канал" в Петербурге закрылась на 20 минут вечером 4 января. Причиной стало распыление перцового газа. Очевидцы сообщают, что на платформе в потасовке сошлись более двух десятков человек в спортивной форме.

В пресс-службе петербургской подземки "Фонтанке" подтвердили, что станцию пришлось закрыть для проветривания. Подробностей не сообщили.

В ГУ МВД России по Петербургу рассказали о поступившем сообщении о якобы имевшем место групповом конфликте. Сейчас эта информация проверяется полицией.

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