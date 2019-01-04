Пётр Порошенко и Андрей Парубий поедут за томосом в Турцию. Подписанный документ об автокефалии Киев получит в воскресенье

Украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко и председателем Верховной рады Андреем Парубием 5 – 6 января посетит Турцию, где примет участие в церемонии подписания и вручения томоса об автокефалии.

Об этом 4 января сообщает пресс-служба украинского парламента. В субботу Порошенко и Парубий встретятся с президентом Реджепом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св. Георгия. По завершении процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Петра Порошенко", – сказано в сообщении.

6 января президент Украины, спикер украинского парламента и члены делегации примут участие в церемонии вручения томоса, литургии (совместного отправления Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе Золотой Рог.

Напомним, 15 декабря объединительный собор учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя, который 6 января и получит томос из рук патриарха Варфоломея. Что касается Украинской православной церкви, то Верховная рада приняла закон, по которой УПЦ в течение 9 месяцев должна сменить название. Представители церкви будут отстаивать свои права в Конституционном суде.