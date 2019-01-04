В НАТО напомнили о "последнем шансе" для России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса напомнил, что 60-дневный срок, в рамках которого Россия должна была вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, истекает.

«У России сейчас [остался] последний шанс. Если Россия не вернётся к соблюдению [договора], то это станет большой проблемой, так как ДРСМД развалится», – цитирует 4 января Йенса Столтенберга издание DPA.

По его словам, если Россия не пойдет на уступки, то США, в свою очередь, "откажутся от договора, как они совершенно определенно сказали". Столтенберг подчеркнул, что альянсу также придется реагировать на эту ситуацию.

При этом генсек НАТО заявил, что не будет делать предположений о действиях России в этом вопросе. "В Европе нет новых американских ракет, но есть новые российские ракеты, и это ставит договор под угрозу", – резюмировал Столтенберг.

18 декабря НАТО дал России последний шанс в течение 60 дней вернуться к исполнению договора.

Напомним, что в октябре этого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Свое решение Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы разрабатывает ракетные системы, которые могут позволить нанести ядерный удар по странам Европы. 17 декабря командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что российское военное ведомство рассматривает возможность размещения США ракет средней дальности в Европе. В этой связи Минобороны рассчитывает до конца 2018 года получить до 100 новых образцов вооружения, в том числе ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования «Ярс». Владимир Путин назвал выход США из ДРМСД новой попыткой начать гонку вооружений. При этом президент подчеркнул, что Россия не добивается каких-то преимуществ для себя. «Мы баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность».