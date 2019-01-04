Трамп ответил демократам, мечтающим об его импичменте, рейтингом одобрения в 93%

Президент США Дональд Трамп 4 января раскритиковал намерения демократов поднять вопрос о его импичменте.

"Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали), был успешным два года на посту президента и является наиболее популярным среди республиканцев за всю историю партии, имея рейтинг одобрения 93%?" – написал он в своем твиттере.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2019 г.

Накануне член палаты представителей демократ Брэд Шерман объявил о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте Трампу и представить этот документ в палате представителей. В первый день работы нового конгресса США он опубликовал соответствующее заявление в "Твиттере".

"Я не менял текст документа с июля 2017 года", – подчеркнул Шерман.

Today, I reintroduced Articles of #Impeachment against @realDonaldTrump with @RepAlGreen. I have not changed the text from the Articles I first introduced in July 2017. pic.twitter.com/LUkI6pyWiX — Rep. Brad Sherman (@BradSherman) 3 января 2019 г.

В документе политик указывает на ряд преступлений и правонарушений со стороны американского лидера. В частности, речь идет об "учинении препятствий правосудию", в том числе в связи с отставкой главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми.