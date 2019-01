Трамп ответил демократам, мечтающим об его импичменте, рейтингом одобрения в 93%

Президент США Дональд Трамп 4 января раскритиковал намерения демократов поднять вопрос о его импичменте.

"Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали), был успешным два года на посту президента и является наиболее популярным среди республиканцев за всю историю партии, имея рейтинг одобрения 93%?" – написал он в своем твиттере.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?