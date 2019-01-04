18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-7°C
/ Завтра: -7
$ 69.47р
79.46р
23:23 04.01.2019
Расширенный поиск

Общество
04.01.2019 21:04
Печать

Министр обороны ЦАР приехала к друзьям в Петербург и поговорила о создании морского спецназа

Глава оборонного ведомства Центральноафриканской республики Мари-Ноэль Кояра осмотрела Северную столицу и посетила Кронштадтский Морской собор. Визит стал сюрпризом как для духовенства, так и для Западного военного округа.

Встречу с центральноафриканским министром обороны «Фонтанке» 4 января подтвердил заведующий филиала Центрального военно-морского музея Александр Тарапон. Экскурсия по Кронштадту состоялась днем ранее. «Это был неофициальный визит, провели с ними экскурсию, побеседовали, они очень восторжены были увиденным великолепием убранства нашего собора. Потом заговорили о сохранении памяти погибших моряков, это, в общем, знаковое событие и для них», – рассказал Тарапон.

Фото: скриншот страницы vk.com

В неформальной беседе за чашкой чая Мари-Ноэль Кояра рассказала о планах создать в республике спецподразделение морской пехоты. У отряда, по словам Тарапона, уже есть название – «Дельфин».

- Какая морская пехота? У них моря нет.
– Ну как-то так сказала, у них нету, но они планируют отряд какой-то спецназначения. В связи с этим она планирует приехать сюда снова уже с официальным визитом.

Петербург известен своей школой подготовки военнослужащих спецназа ВМФ и морской пехоты. Здесь дислоцированы центры обучения боевых пловцов, морпехов и других военно-морских специалистов узкого профиля. Тем не менее, по данным «Фонтанки», о январском визите министра обороны ЦАР не знают ни в Главкомате ВМФ, ни в штабе ЗВО. Не ждал высокопоставленных гостей и настоятель Кронштадтского Морского собора Александр Ганьжин.

Одним из организаторов культурной программы Мари-Ноэль Кояра стал бывший депутат городского парламента, ныне начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин. Он подтвердил «Фонтанке», что показал министру обороны ЦАР Кронштадтский собор, Центральный военно-морской музей и фрегат «Полтава». При этом не нашел ничего необычного в том, что военные оказались в стороне. По его словам, помочь Мари-Ноэль Кояра увидеть Петербург Коровина «попросили друзья», но назвать их имена он отказался.

«Какая разница, кто обратился? Попросили, я помог», – после короткой паузы ушел от ответа бывший депутат.

Центральноафриканский министр обороны Мари-Ноэль Кояра с официальным визитом приезжала в Россию в августе 2018-го. Тогда ее встречал лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами.

Фото: министерство обороны РФ

Повышенный общественный интерес к ЦАР возник летом 2018 года, когда были убиты трое российских журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля, по невыясненным причинам изменив маршрут следования. Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского отправил журналистов в Африку для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа должна была найти доказательства того, что в условиях гражданской войны наемники контролируют в ЦАР добычу золота и алмазов, при этом действуют в интересах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин отрицает свою причастность как к ЧВК, так и к золотодобывающей деятельности.

Согласно выданному ООН мандату, в рамках российско-центральноафриканского сотрудничества на территории республики могут находиться 170 гражданских специалистов и 5 военнослужащих Минобороны России. Их задача – подготовить правительственную армию для последующего восстановления мира в ЦАРа. Кремль отрицает, что в партнерстве межгосударственного уровня могут быть задействованы наемники.

Подробнее читайте в материалах «Фонтанки»:
«У ночи нет глаз. Чего не увидели убитые в Центральной Африке журналисты»
«Алмазы ночи. Что забыла в Центральной Африке Lobaye Invest»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.
Компания Л1
28.12.2018 16:15

Компания Л1: ЖК «Маршал» сдан точно в срок

27 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Маршал». Строительство завершено точно в срок.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
28.12.2018 15:40

На проспекте Науки освятили храм Тихвинской иконы Божией Матери

23 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм на проспекте Науки и возглавил в нем Божественную литургию.
Setl City
28.12.2018 15:15

Setl City ввела в эксплуатацию ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе

Setl City сдала ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» общей жилой площадью более 82 тыс. кв. м в Калининском районе Петербурга. ЖК состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов.