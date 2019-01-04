Министр обороны ЦАР приехала к друзьям в Петербург и поговорила о создании морского спецназа

Глава оборонного ведомства Центральноафриканской республики Мари-Ноэль Кояра осмотрела Северную столицу и посетила Кронштадтский Морской собор. Визит стал сюрпризом как для духовенства, так и для Западного военного округа.

Встречу с центральноафриканским министром обороны «Фонтанке» 4 января подтвердил заведующий филиала Центрального военно-морского музея Александр Тарапон. Экскурсия по Кронштадту состоялась днем ранее. «Это был неофициальный визит, провели с ними экскурсию, побеседовали, они очень восторжены были увиденным великолепием убранства нашего собора. Потом заговорили о сохранении памяти погибших моряков, это, в общем, знаковое событие и для них», – рассказал Тарапон.

Фото: скриншот страницы vk.com

В неформальной беседе за чашкой чая Мари-Ноэль Кояра рассказала о планах создать в республике спецподразделение морской пехоты. У отряда, по словам Тарапона, уже есть название – «Дельфин».

- Какая морская пехота? У них моря нет.

– Ну как-то так сказала, у них нету, но они планируют отряд какой-то спецназначения. В связи с этим она планирует приехать сюда снова уже с официальным визитом.

Петербург известен своей школой подготовки военнослужащих спецназа ВМФ и морской пехоты. Здесь дислоцированы центры обучения боевых пловцов, морпехов и других военно-морских специалистов узкого профиля. Тем не менее, по данным «Фонтанки», о январском визите министра обороны ЦАР не знают ни в Главкомате ВМФ, ни в штабе ЗВО. Не ждал высокопоставленных гостей и настоятель Кронштадтского Морского собора Александр Ганьжин.

Одним из организаторов культурной программы Мари-Ноэль Кояра стал бывший депутат городского парламента, ныне начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин. Он подтвердил «Фонтанке», что показал министру обороны ЦАР Кронштадтский собор, Центральный военно-морской музей и фрегат «Полтава». При этом не нашел ничего необычного в том, что военные оказались в стороне. По его словам, помочь Мари-Ноэль Кояра увидеть Петербург Коровина «попросили друзья», но назвать их имена он отказался.

«Какая разница, кто обратился? Попросили, я помог», – после короткой паузы ушел от ответа бывший депутат.

Центральноафриканский министр обороны Мари-Ноэль Кояра с официальным визитом приезжала в Россию в августе 2018-го. Тогда ее встречал лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами.

Фото: министерство обороны РФ

Повышенный общественный интерес к ЦАР возник летом 2018 года, когда были убиты трое российских журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля, по невыясненным причинам изменив маршрут следования. Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского отправил журналистов в Африку для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа должна была найти доказательства того, что в условиях гражданской войны наемники контролируют в ЦАР добычу золота и алмазов, при этом действуют в интересах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин отрицает свою причастность как к ЧВК, так и к золотодобывающей деятельности.

Согласно выданному ООН мандату, в рамках российско-центральноафриканского сотрудничества на территории республики могут находиться 170 гражданских специалистов и 5 военнослужащих Минобороны России. Их задача – подготовить правительственную армию для последующего восстановления мира в ЦАРа. Кремль отрицает, что в партнерстве межгосударственного уровня могут быть задействованы наемники.

Подробнее читайте в материалах «Фонтанки»:

«У ночи нет глаз. Чего не увидели убитые в Центральной Африке журналисты»

«Алмазы ночи. Что забыла в Центральной Африке Lobaye Invest»