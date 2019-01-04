Сербская православная церковь: шовинисты-русофобы при участии Фанара углубили раскол на Украине
Сербская православная церковь (СПЦ) назвала попытку создать новую православную церковь на Украине проектом одержимых националистов-русофобов.
"Шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при "ассистировании" униатов и, к сожалению, при незаконном соучастии Константинопольской патриархии, углубили и расширили существующие расколы и поставили под серьезную угрозу единство православия в целом", – говорится в рождественском послании главы Сербской православной церкви патриарха Иеринея, которое 4 января разместил официальный сайт РПЦ.
"В случае если по логике этого мира автокефалия будет пониматься как-то иначе, как элемент государственного суверенитета, национальной самобытности и обособления, тогда она не способствует единству и созиданию Церкви, но провоцирует самовольство и самодовольство. И она становится, как ни парадоксально, хулой на Святого Духа", – сказано в послании.
Архиереи Сербской Церкви еще раз призвали к понимаю того, что автокефалия – это исключительно церковная институция, и она должна способствовать развитию и укреплению единства между Поместными Православными Церквами.
Накануне Польская православная церковь отказалась признать новую церковную структуру на Украине. Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил соответствующее письмо Константинопольскому патриарху. Архиерейский собор Польской православной церкви ещё в середине ноября прошлого года запретил своим священникам служить вместе с украинскими раскольниками, признанными в православном мире только Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Однако 15 декабря Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной церкви во главе с предстоятелем Епифанием (Думенко). Также президент подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, в свою очередь, намерена защищать свое название в Конституционном суде. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.