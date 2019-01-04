МИД России предупредил о "красном" уровне погодной опасности в Германии

Департамент "Ситуационно-кризисный центр" (ДСКЦ) МИД России 4 января предупредил граждан РФ, находящихся в ФРГ, о высоком уровне метеоопасности в южных и центральных районах страны.

"В связи с сильным и порывистым ветром, а также обильными осадками "красный" и "оранжевый" уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах Германии", – говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

#Германия – в связи с сильным и порывистым ветром, а также обильными осадками "красный" и "оранжевый" уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах страны pic.twitter.com/RP7hj923n0 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 4 января 2019 г.

Напомним, ещё в одном месте массового новогоднего отдыха россиян – Таиланде – также ждут разгула стихии. Но приближение сильного тайфуна наших соотечественников совсем не смутило.