"Все свалили, остались русские". Как наши соотечественники встречают тайфун в Таиланде

Ураган "Пабук" движется на северо-запад Таиланда, где расположены самые популярные курортные зоны. Тысячи туристов уже покинули острова, в международном аэропорту Самуи наплыв пассажиров. На островах остались только русские отдыхающие, об этом 4 января рассказал в своём инстаграме популярный российский актёр Никита Панфилов, который в данный момент находится на Самуи.

"Мы в Таиланде, идёт проливной дождь. Все туристы свалили, никого нет, остались только русские туристы. Там вон в соседнем домике ещё есть отчаянные люди. В аэропорту пробки, а тут красота, дождь. Мы ходили на массаж – там нет света, но со свечами зато, интим", – описал происходящее на острове Никита Панфилов.

Метеорологи обещали разгул стихии на курортах Таиланда к 10 часам вечера по местному времени (разница с Москвой в 7 часов), но, судя по постам в Instagram, ничего страшного там пока не происходит. Льёт ливень, и поднимаются волны. Российских туристов, купивших путёвки на новогодние праздники, это не расстраивает, они наблюдают за бушующим морем и даже иронизируют по поводу предостережений и многочисленных новостей о тайфуне.

Ни о каком купании в море говорить, конечно, не приходится. Напомним, 2 января на Самуи уже утонул 56-летний россиянин. Он и его семья пренебрегли запретом и пошли к воде. Внезапно дочь унесло волной, и отец ринулся спасать девочку. Ребёнка спасти получилось, а вот мужчину нет.