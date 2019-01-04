В Германии задержали трех человек по подозрению в организации взрыва в Саксонии

Полиции удалось поймать подозреваемых в нападении на офис правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в городе Дёбельн. Все задержанные – местные жители 29, 30 и 50 лет. Об этом 4 января сообщает издание Sachsen.de.

Мотив нападения еще предстоит выяснить следствию, однако стало известно, что этим делом занимается отделение по борьбе с терроризмом уголовной полиции федеральной земли Саксония.

Министр внутренних дел Германии Хорст Лоренц Зеехофер осудил произошедшее, назвав его "трусливым нападением".

Напомним, что взрыв у офиса политической партии прогремел примерно в 9.20 по московскому времени 4 января. В результате нападения никто не пострадал.

"Альтернатива для Германии" была создана в 2013 году. Уже через 4 года эта политическая сила стала третьей по численности в бундестаге.