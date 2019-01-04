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Общество
04.01.2019 17:32
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«Просто вот такая тупая страсть». Протодиакон Кураев объяснил, зачем псковскому духовенству запретили «конвертики»

Введенный митрополитом Псковским и Порховским запрет на денежные подношения может вызвать неприязнь со стороны духовенства других епархий. Он также свидетельствует об отсутствии у епископа Тихона патриарших амбиций.

Смысл постновогоднего обращения митрополита Тихона (Шевкунова) «Фонтанке» 4 января объяснил оппозиционный к руководству Московского патриархата протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. Он пояснил, что фраза «забыли про конвертики» никоим образом не повлияет на желание светских отблагодарить своего духовного наставника, речь идет о сугубо внутренних отношениях, когда нижние церковные чины поздравляют епископа с памятной датой: днем рождения, именинами или посвящением в сан.

В качестве примера Кураев привел недавний циркуляр новороссийского епископа Феогноста, собравший на праздничное богослужение духовенство вверенной ему территории.

«И такого рода поздравление предполагает, что каждый еще и свой подарок должен вручить, – сказал Андрей Кураев. – А если не делаешь этого, тебя возьмут на заметочку, и потом, как показывает практика, есть риск того, что тебя пошлют на более бедный приход или далекий. В общем, найдут способ сделать тебе неприятно и больно. Светский человек не зависит от профессиональной деятельности епископа, поэтому это не взятка чиновнику, а когда священник митрополиту, это его прямое начальство, и ты от него зависишь, поэтому это прямая коррупция, прямая взятка. И преподносится эта взятка не для того, чтобы что-то получить, а для того, чтобы тебя хотя бы не тронули».

Цитируя епископа Тихона, сайт псковской митрополии отмечает, что слова его были встречены духовенством «не только с пониманием, но и с благодарностью». Протодиакон Андрей Кураев убежден, что «подрезать любимый бизнес епископов — плохая самореклама», а сам поступок митрополита, к чьему имени журналисты обязательно добавляют «духовник Путина», говорит о том, что на роль главы РПЦ Тихон Шевкунов не претендует.

В целом же стремление к прозрачности церковной бухгалтерии не может вызывать отрицательного отклика. По мнению Кураева, отрадно, что хотя бы настоятели епархии будут понимать, кто и сколько перечисляет в общую копилку и на что эти деньги тратятся.

«Напомню, что при митрополите Евсевии (предшественник Тихона Шевкунова) в псковской епархии не было никакой семинарии, – говорит клирик. – То есть, собственно говоря, там не на что было тратить, только на себя лично – не было там никакой благотворительности более-менее значимой, то есть все собираемые деньги этот митрополит тратил, по сути, только на себя. Причем естественно, что оплата его дома, его шофера, его кухарки и его бухгалтера и так далее — это все не за «конвертики», это были официальные деньги. А вот «конвертики» – это лично ему в удовольствие. Причем, учитывая его возраст, он удовольствие тоже вряд ли получал. Это просто вот такая тупая страсть. Когда человек не отдает себе отчета в своем поведении. Копит-копит деньги, зачем — непонятно».


© Фонтанка.Ру

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