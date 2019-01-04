В Татарстане полицейские застрелили ревнивца, убившего любовника подруги, а затем напавшего на них с ножом

Житель Татарстана зарезал любовника подруги, напал с ножом на медиков и полицейских, но был застрелен, сообщает 4 января следственное управление СКР по республике.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины Алексея Слепнева. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство" и "применение насилия в отношении представителя власти", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2018 года Слепнев застал подругу, с которой проживал в селе Усады Лаишевского района Татарстана, с другим мужчиной, после чего уехал к родителям. В ночь на 3 января, как установлено следствием, пьяный Слепнев приехал к дому сожительницы и, разбив окно, проник в квартиру.

"Здесь он снова застал ее с любовником, после чего, вооружившись ножом нанес ему несколько ударов в спину, 24-летний потерпевший выбежал на улицу и там скончался. Слепнев же заперся в ванной комнате и пытался покончить с собой", – уточняет ведомство.

Прибывшие к дому сотрудники полиции и медики застали мужчину в бессознательном состоянии, но, придя в себя, он набросился на них с ножом. В результате полицейские вынуждены были применить табельное оружие. Получив два огнестрельных ранения, мужчина скончался на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.