В Швеции выявлен случай возможного заболевания Эболой

Швед мог заболеть геморрагической лихорадкой после поездки в Африку.

Гражданин Швеции с подозрением на Эболу был полностью изолирован в инфекционном отделении Академической клиники в городе Упсала после возвращения из Бурунди. Об этом 4 января сообщает Yle.

Врачи отмечают, что шведский турист не был в зоне заражения лихорадкой, однако у него наблюдаются симптомы, схожие с Эболой. Окончательный вердикт медики вынесут к вечеру. В данный момент опасной для посещения остается Демократическая Республика Конго, которая граничит с Бурунди.

Напомним, что болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.