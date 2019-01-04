Правительство Франции: "Желтые жилеты" попали под власть экстремистов и хотят свергнуть власть

Официальный представитель французского правительства рассказал о желании демонстрантов спровоцировать восстание.

"Желтые жилеты" оказалось под властью экстремистов, которые стремятся спровоцировать восстание и в конечном итоге свергнуть правительство", – заявил 4 декабря Бенжамен Гриво после первого заседания кабмина.

Он отметил, что французские власти услышали митингующих, и пошли на уступки. В частности, парламент Франции после массовых протестов утвердил мораторий на повышение налогов на топливо. По словам Гриво, те, кто продолжают демонстрации и не собираются учавствовать в дискуссии – экстремисты.

Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение.