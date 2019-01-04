Правительство Франции: "Желтые жилеты" попали под власть экстремистов и хотят свергнуть власть
Официальный представитель французского правительства рассказал о желании демонстрантов спровоцировать восстание.
"Желтые жилеты" оказалось под властью экстремистов, которые стремятся спровоцировать восстание и в конечном итоге свергнуть правительство", – заявил 4 декабря Бенжамен Гриво после первого заседания кабмина.
Le @gouvernementFR au travail— Benjamin Griveaux (@BGriveaux) January 4, 2019
et en marche !#ConseildesMinistres #2019 pic.twitter.com/j5WZT2Z4nf
Он отметил, что французские власти услышали митингующих, и пошли на уступки. В частности, парламент Франции после массовых протестов утвердил мораторий на повышение налогов на топливо. По словам Гриво, те, кто продолжают демонстрации и не собираются учавствовать в дискуссии – экстремисты.
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение.