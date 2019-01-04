МИД Польши: "Северный поток-2" угрожает санкциям и "убивает" Украину

Глава внешнеполитического ведомства республики в Восточной Европе считает, что Западу необходимо запретить проект российского газопровода.

«Вопрос "Северного потока-2" является центральным: трубопровод нивелирует эффект от [антироссийских] санкций. "Северный поток-2" убивает Украину. Если транзит российского газа через Украину прервется, то страна потеряет не только существенные доходы, но и гарантию безопасности от дальнейшей российской агрессии», – цитирует министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича издание Handelsblatt.

Он призвал западные страны к "более решительным действиям". При этом Чапутович считает, что некоторые европейские государства, в частности Германия и Австрия, придерживаются "антиевропейской" позиции в этом вопросе.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в € 9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран, через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.