Бандиты на горящих грузовиках остановили инкассаторов, вскрыли броневик экскаваторами и унесли 2 млн евро

На юге Италии вооруженные грабители вскрыли инкассаторский автомобиль экскаваторами и похитили 2,3 млн евро. Об этом сообщает издание The Local 4 января.

Издание сообщает, что это случилось на шоссе близ города Бари, там два горящих грузовика преградили дорогу бронированному фургону, который вез деньги для выплаты пенсий. Когда он остановился, его буквально разорвали ковшами экскаваторов. Четверо злодеев в масках припугнули трёх охранников стрельбой из автоматов, забрали 2,3 миллиона евро (178 миллионов рублей) и скрылись на двух легковых автомобилях.

#Bari, spettacolare rapina ad un furgone portavalori sulla statale 96 barese. La banda ha bloccato la strada con 2 camion dati alle fiamme e poi ha sventrato il mezzo con una ruspa. E' caccia ai rapinatori. Al #Tg2rai ore 20,30 pic.twitter.com/1m2ANjp4aY — Tg2 (@tg2rai) 2 января 2019 г.

Охранники не пострадали. Движение по шоссе было перекрыто в течение нескольких часов, пока полиция осматривала место происшествия, а экстренные службы убирали горящие грузовики.