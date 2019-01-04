СМИ: Трех топ-менеджеров Credit Suisse арестовали по делу о мошенничестве с участием российского банка

Экс-банкиры крупнейшего швейцарского финансового конгломерата были арестованы в Лондоне по требованию американской прокуратуры, которая подозревает их в создании мошеннической схемы по выводу 2 миллиардов долларов.

Прокуратура США предъявила обвинения Эндрю Пирсу, Сурджану Сингху и Детелину Субеву, на основании которых их арестовали в Великобритании. Американцы собираются добиваться их экстрадиции. Об этом 4 января сообщает агентство Reuters.

По версии следствия, в период с 2013-го по 2016 год три компании в Мозамбике получили кредит более чем в 2 миллиарда евро. Они де-юре были созданы для осуществления морских проектов страны, однако стали способом для обогащения банкиров и их подельников. Деньги были предоставлены Credit Suisse при содействии не названного российского банка под гарантии правительства южноафриканской республики. Reuters считает, что этим банком может быть ВТБ, так как он якобы финансировал Мозамбик и предоставил совместно с Credit Suisse евробонды для властей страны.