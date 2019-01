СМИ: КНР испытала собственную "матерь всех бомб"

Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые продемонстрировала снимки, на которых показаны китайская версия "матери всех бомб" и ее испытания, сообщает издание Global Times.

Отмечается, что авиационная бомба по своей мощности и разрушительной силе уступает только ядерной, из-за чего и получила соответствующее прозвище.

Газета сообщает, что в NORINCO уже провели испытания возможностей произведенной ими бомбы, которая была сброшена с бомбардировщика H-6K и привела к гигантскому взрыву. Место испытаний не указывается.

