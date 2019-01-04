Романцев: "Отправьте Кокорина и Мамаева подметать улицы"

Бывший футболист и тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о деле форварда "Зенита" Александр Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"На мой взгляд, здесь происходит что-то показное. Адвокаты, следователи, прокуроры, опять же эти программы на телевидении, – цитирует специалиста ТАСС 4 декабря. – Ну пацаны же, я немного их знаю, они порядочные люди, которые перебрали, накуролесили. Сложно даже дать оценку их действиям. В советское время это 15 суток, не больше, а сейчас – тюрьма. Назначьте им большой штраф, отправьте подметать улицы, дайте им метлу в руки, и если хотите поснимать – снимайте, как они улицы подметают. Отсидят положеные 15 суток, и отпустите их. Они в футбол должны играть".

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.

Ранее арестованных поддержали многие другие футболисты, включая игроков «Зенита» и главного тренера Сергея Семака.