Путин и Нетаньяху обсудили вывод американских войск из Сирии

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху, сообщает 4 января пресс-служба Кремля.

В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учётом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчёркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам.

Затрагивались также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Высказано общее стремление к развитию контактов на различных уровнях.

Напомним, вывод американских войск из Сирии анонсировал президент США Дональд Трамп 19 декабря минувшего года. Позже Белый дом подтвердил эту информацию. Трамп также заявил, что к восстановлению Сирии подключится Саудовская Аравия, а добьет остатки террористов Турция.

По данным американских властей, в канун Нового года президент страны Дональд Трамп согласился дать военным примерно четыре месяца на то, чтобы вывести 2000 солдат из Сирии. Ранее планировалось, что армия покинет ближневосточную страну в 30-дневный срок.