Власти Германии проверят утечку личной информации Ангелы Меркель и других политиков

Заместитель официального представителя правительства ФРГ рассказала, что начато следствие по поводу публикации хакерами конфиденциальной информации.

"Личная информация и документы сотен политиков и общественных деятелей были распространены в Интернете. Речь идет о политиках всех уровней", – цитирует 4 декабря Мартину Фиц издание Die Welt.

По ее словам, некоторые из опубликованных сведений могли задеть немецкого канцлера Ангелу Меркель. Ранее СМИ сообщали, что теперь в открытом доступе можно найти адреса электронной почты и номер факса Меркель.

Национальный центр киберзащиты Германии взял под контроль это дело.

Напомним, что ранее стало известно о публикации в Интернете данных телефонов, банковских карт и переписки депутатов бундестага всех немецких партий, кроме правопопулистской "Альтернативы для Германии". Власти признают масштабность утечки, однако настаивают, что никакие сведения государственной важности в руки злоумышленников не попали.