Консорциум крупнейших управляющих компаний разработает новые меры безопасности после трагедии в Магнитогорске

Консорциум крупнейших российских частных хаузинговых компаний (управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства) «Новое ЖКХ» выработает дополнительные меры по обеспечению безопасности жильцов многоквартирных домов после трагедии в Магнитогорске.

Он инициировал создание расширенной рабочей группы по выработке дополнительных мер, которые повысили бы безопасность граждан – жильцов многоквартирных домов под управлением частных УК, сообщили 4 января "Фонтанке" в консорциуме.

«Произошедшее в Магнитогорске – настоящая трагедия. Уверен, что правоохранительные органы смогут разобраться в произошедшем, и если в данной ситуации есть виновники – они будут установлены. К сожалению, помимо террористической угрозы существуют и просто трагические стечения обстоятельств, а значит, подобное магнитогорским событиям может произойти где угодно, – заявил Грант Агасьян, основатель ПАО «Городские Инновационные Технологии» (ПАО ГИТ) и консорциума крупнейших хаузинговых компаний «Новое ЖКХ». – Совместно с органами государственной власти, надзорными органами, экспертами и представителями поставщиков (газа в том числе) мы найдем необходимые технические и организационные решения, которые повысят безопасность наших жителей. Такие технологии есть, и мы должны их использовать, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Наша задача сегодня – объединить общие усилия для выработки эффективных решений в области общественной и городской безопасности».

По словам Гранта Агасьяна, выработанными решениями консорциум готов поделиться со всеми заинтересованными структурами – УК, правоохранительными органами, строительными и частными охранными компаниями. Кроме того, по его мнению, такие решения должны получить законодательную основу и поддержку, а также быть включены в федеральную концепцию безопасных городов.