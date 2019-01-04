Консорциум крупнейших управляющих компаний разработает новые меры безопасности после трагедии в Магнитогорске
Консорциум крупнейших российских частных хаузинговых компаний (управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства) «Новое ЖКХ» выработает дополнительные меры по обеспечению безопасности жильцов многоквартирных домов после трагедии в Магнитогорске.
Он инициировал создание расширенной рабочей группы по выработке дополнительных мер, которые повысили бы безопасность граждан – жильцов многоквартирных домов под управлением частных УК, сообщили 4 января "Фонтанке" в консорциуме.
«Произошедшее в Магнитогорске – настоящая трагедия. Уверен, что правоохранительные органы смогут разобраться в произошедшем, и если в данной ситуации есть виновники – они будут установлены. К сожалению, помимо террористической угрозы существуют и просто трагические стечения обстоятельств, а значит, подобное магнитогорским событиям может произойти где угодно, – заявил Грант Агасьян, основатель ПАО «Городские Инновационные Технологии» (ПАО ГИТ) и консорциума крупнейших хаузинговых компаний «Новое ЖКХ». – Совместно с органами государственной власти, надзорными органами, экспертами и представителями поставщиков (газа в том числе) мы найдем необходимые технические и организационные решения, которые повысят безопасность наших жителей. Такие технологии есть, и мы должны их использовать, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Наша задача сегодня – объединить общие усилия для выработки эффективных решений в области общественной и городской безопасности».
По словам Гранта Агасьяна, выработанными решениями консорциум готов поделиться со всеми заинтересованными структурами – УК, правоохранительными органами, строительными и частными охранными компаниями. Кроме того, по его мнению, такие решения должны получить законодательную основу и поддержку, а также быть включены в федеральную концепцию безопасных городов.
Справка:
Консорциум хаузинговых компаний (управляющих компаний в сфере ЖКХ) «Новое ЖКХ» создан в декабре 2018 г. В объединение вошли ПАО «ГИТ», московская ГК «ПИК-комфорт», ГК «Евросити» («Проминвест»), холдинг «Коммунальщик Дона». Участники консорциума в сумме объединяют более 50% жилого фонда частных УК в Санкт-Петербурге, Крыму и до 10% общероссийского фонда в управлении частных УК. Всего под управлением участников консорциума находится более 100 миллионов квадратных метров жилья по всей стране.