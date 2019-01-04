Взрывчатки на месте частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске не обнаружено

Следователи закончили осмотр завалов на месте трагедии, которая произошла в десятиэтажке на улице Карла Маркса в городе Магнитогорске.

"Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится 4 января в заявлении на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве также подчеркнули, что "продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва".

Следственный комитет ранее отверг версию теракта, которую в Интернете стали обсуждать после сообщений анонимных источников в СМИ.

Напомним, что подъезд десятиэтажки в Магнитогорске взорвался ранним утром 31 декабря, когда большинство жильцов ещё спали. Спасатели разбирали завалы 4 дня. Под обломками живыми были найдены шесть человек, в том числе 11-месячный мальчик. 3 января МЧС объявило о завершении спасательной операции.

Часть жителей Магнитогорска высказали предположение, что взрыв дома на Карла Маркса – это теракт, и связали его с взорвавшейся "ГАЗелью", по которой якобы стреляла полиция. В городском управлении МВД это предположение опровергли и заявили, что в обоих случаях причиной взрыва был газ.

4 января мэрия Магнитогорска опубликовала имена всех 39 погибших под завалами обрушившегося дома.