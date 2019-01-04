МИД РФ подтвердил, что задержанный в столице американец Пол Уилан - британский подданный

Министерство иностранных дел России подтвердило британское подданство задержанного в Москве Пола Уилана. Лондон уже направил запрос на консульское посещение.

Об этом 4 января заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС. Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в шпионаже американец имеет ещё и британский паспорт. В МИД королевства выразили обеспокоенность возможным ухудшением отношений с Москвой.

Британия ранее не знала о задержании своего гражданина, так как предполагаемый шпион родился в Канаде, а затем переехал в США. Его родители были уроженцами Бирмингема, отсюда и имеющийся у него паспорт королевства.