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МИД РФ подтвердил, что задержанный в столице американец Пол Уилан - британский подданный
Министерство иностранных дел России подтвердило британское подданство задержанного в Москве Пола Уилана. Лондон уже направил запрос на консульское посещение.
Об этом 4 января заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС. Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в шпионаже американец имеет ещё и британский паспорт. В МИД королевства выразили обеспокоенность возможным ухудшением отношений с Москвой.
Британия ранее не знала о задержании своего гражданина, так как предполагаемый шпион родился в Канаде, а затем переехал в США. Его родители были уроженцами Бирмингема, отсюда и имеющийся у него паспорт королевства.
Справка:
Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью. Как отмечает газета The Washington Post, власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в работе в качестве иностранного агента. 13 декабря девушка пошла на сделку со следствием, однако она до сих пор остается в заключении.