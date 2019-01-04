Россия примет на вооружение "Посейдона". Беспилотник сможет развивать под водой скорость в 200 км/ч

Стратегический подводный беспилотник, о разработке которого в марте рассказал президент Владимир Путин, будет практически неуязвим для потенциальных противников.

"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше", – сообщил 4 января подробности разработки источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Он также отметил, что "поражение беспилотника существующими сегодня у вероятного противника средствами [станет] невозможным" из-за маневренности "Посейдона".

В данный момент уже идут испытания новинки.

Напомним, что в марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о создании океанской многоцелевой системы «Посейдон». По словам верховного главнокомандующего, такие беспилотники можно оснащать обычными и ядерными боеприпасами. «Уникальные возможности аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности», – заверили в Минобороны.