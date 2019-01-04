Беглов пообещал подтянуть социальные долгострои. Но способ борьбы с недобросовестными подрядчиками не раскрыл

В 2019 году Александр Беглов дал обещание максимально завершить социальные долгострои – детские сады, школы и поликлиники. Об этом врио губернатора Петербурга рассказал 4 января в ходе объезда Адмиралтейского района. Ранее в Смольном скромные результаты строительства "социалки" объясняли борьбой с недобросовестными подрядчиками.

В ходе объезда врио главы города проинспектировал ход капитального ремонта школы, здания женской консультации и строительства встроенных детских садов.

"Особое внимание мы сейчас уделяем долгостроям. Вы знаете, что на правительстве мы приняли решение завершить максимально в 2019 году долгострои. Особенно то, что касается социальной инфраструктуры, – детские сады, школы, поликлиники. Это главное. Ну и конечно, уделить особое внимание дорогам", – заявил Александр Беглов.

Копилка объектов социнфраструктуры города пополняется двумя способами. В рамках первого детские сады и школы возводят застройщики вместе с новыми жилыми массивами. Затем город либо выкупает эти здания, либо получает в дар.

Кроме того, социальные объекты создаются в рамках адресной инвестиционной программы Смольного, за которую отвечает комитет по строительству.

До сих пор АИП демонстрировал более чем скромные https://m.fontanka.ru/2017/10/05/125/ результаты, завершение ряда объектов переносится из года в год. Неудачи Смольный объяснял https://m.fontanka.ru/2018/10/12/108/ необходимостью расторгать договоры с подрядчиками, которые не справились с работой.