Глава польского МИД: Туск представляет Германию, а не Польшу

Министр иностранных дел Польши заявил, что его соотечественник в кресле председателя Европейского совета защищает немецкие интересы, так как республика в Восточной Европе выдвигала на этот пост другого кандидата.

"Мы не ставим под сомнение легитимность Дональда Туска, однако не считаем его представителем Польши. <...> Во время выборов [председателя Европейского совета] мы выдвигали кандидатуру Яцека Сариуша-Вольского", – цитирует 4 января Яцека Чапутовича издание Polska Times.

Глава польского МИД напомнил, что перед саммитом Туска как вероятного главу Европейского совета анонсировала немецкий канцлер Ангела Меркель. Чапутович назвал выбор соотечественника, партия которого сейчас находится в оппозиции, "очень сомнительным с этической точки зрения".

Напомним, что Дональд Туск занимал должность польского премьер-министра с 2007-го по 2014 год, после чего стал председателем Европейского совета. Он также был руководителем созданной им же либерально-консервативной политической партии "Гражданская платформа".