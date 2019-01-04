Мэрия Магнитогорска опубликовала имена 39 погибших под завалами обрушившегося дома

Опубликован список погибших при обрушении подъезда дома 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. 39 фамилий и имён появились на сайте мэрии 4 января.

Кремлёв Андрей Геннадьевич

Кремлёва Елена Александровна

Кремлёв Денис Андреевич

Кремлёв Дмитрий Андреевич

Игнатьев Александр Викторович

Игнатьева Марина Васильевна

Антилов Виктор Дмитриевич

Антилова Ульяна Викторовна

Антилова Татьяна Ивановна

Дружкина Раиса Васильевна

Цупина Таисия Ивановна

Плюхина Светлана Васильевна

Воронцов Виктор Владимирович

Овчинникова Галина Ефимовна

Сагадатов Ильмир Иштимерович

Антропова Клавдия Николаевна

Крамаренко Милана Игоревна

Топко Татьяна Кузьминична

Анисимова Ольга Никитична

Крамаренко Анастасия Владимировна

Крамаренко Игорь Анатольевич

Тинибаев Даниил Игоревич

Тинибаева Нелля Николаевна

Снетков Михаил Геннадьевич

Анашкевич Владимир Михайлович

Анашкевич Нина Ивановна

Исоева Раджабмо Рачабалиевна

Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич

Ульфатова Фотима Мухаматшуевна

Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич

Веряскина Ксения Валерьевна

Веряскина Тамара Викторовна

Синебрюхов Андрей Андреевич

Кутепов Сергей Владимирович

Кызымбаева Татьяна Григорьевна

Скворцова Ольга Олеговна

Баталова Ольга Яковлевна

Лепкова Мария Ивановна

Шубина Мария Владимировна

Подъезд десятиэтажки в Магнитогорске взорвался ранним утром 31 декабря, когда большинство жильцов ещё спали. Спасатели разбирали завалы 4 дня. Под обломками живыми были найдены шесть человек, в том числе 11-месячный мальчик. 3 января МЧС объявило о завершении спасательной операции.

Часть жителей Магнитогорска высказали предположение, что взрыв дома на Карла Маркса – это теракт, и связали его с взорвавшейся "ГАЗелью", по которой якобы стреляла полиция. В городском управлении МВД это предположение опровергли и заявили, что в обоих случаях причиной взрыва был газ.