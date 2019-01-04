СК предъявил обвинение экстрадированному из Франции экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, накануне экстрадированному из Франции. Об этом 4 января сообщается на сайте СКР.

Кузнецову инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1 и 160 УК РФ ("Мошенничество"; "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления"; "Растрата"). По данным следствия, участники организованной группы, во главе которой стояли Кузнецов и его первый зам Валерий Носов, приобрели у коммунальных МУПов Московской области право на чужое имущество в виде права требования задолженности за коммуналку к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства, отметили в СК.

Кроме того, следствие установило, что соучастники похитили деньги, вырученные от продажи акций обществ "Росвеб" и "Московское областное ипотечное агентство", принадлежащих "Мособлтрастинвесту" и "Ипотечной корпорации Московской области", соответственно. Подозреваемые таким образом увели из регионального бюджета более 14 миллиардов рублей.

Похищенные деньги были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне – в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005 – 2008 годах.

В релизе следственного комитета сообщается и о найденном у Кузнецова имуществе. Например, о предметах антиквариата, которые экс-супруга задержанного Жанна Булах пыталась перевезти в Финляндию. Речь идёт о 1357 объектах. Среди них – печатные издания и книги, мебель, предметы интерьера, монеты и доспехи.

"На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы, – отметила Петренко. – Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления", – сообщает Следственный комитет.

Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. "Она скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией", – отметила представитель СК. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме, без ее участия.

Напомним, Алексей Кузнецов 3 января в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола экстрадирован в Россию. Он был задержан в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.

Кузнецов был министром финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. Борис Громов, занимавший тогда должность губернатора региона, уволил чиновника по его собственному желанию.