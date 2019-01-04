В Саксонии произошел взрыв около офиса партии "Альтернатива для Германии"

Штаб правопопулистской "Альтернативы для Германии" в городе Дёбельн был атакован при помощи "неизвестного взрывчатого вещества".

Взрыв у офиса политической партии прогремел примерно в 9.20 по московскому времени. В результате нападения никто не пострадал. Об этом 4 декабря сообщает Deutsche Welle.

Взрывом выбило двери и окна штаб-квартиры, а также были повреждены два соседних здания и парковка.

Полиция проверяет, связано ли нападение с политической деятельностью "Альтернативы для Германии".

Напомним, что "Альтернатива для Германии" была создана в 2013 году. Уже через 4 года эта политическая сила стала третьей по численности в бундестаге.