СМИ: Хакеры получили доступ к данным банковских карт и телефонам немецких политиков

Личные сведения и переписка сотни депутатов бундестага оказались в открытом доступе в Интернете.

В руки хакеров попали данные депутатов практически всех немецких партий, кроме правопопулистской "Альтернативы для Германии". В Сеть выложили "все, до чего дотянулись", включая кредитные карты, партийную переписку, телефоны и адреса. Об этом 4 декабря сообщила телерадиостанция RBB.

Власти подчеркивают, что ущерб от действия злоумышленников оценивается как значительный. Несмотря на это, никаких сведений государственной важности им узнать не удалось.

Полиция не выявила какой-то логики в действиях злоумышленников. Также до сих пор не установлено, откуда произошла утечка. Полицейские указывают, что украденные данные распространяются через зарегистрированную в Гамбурге интернет-платформу. На ней ранее публиковалась информация о немецких знаменитостях.