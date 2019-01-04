Глава "Роскосмоса": Лунную ракету-носитель создадут через 9 лет

Предприятия ракетно-космической отрасли приступают к созданию ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".

Как написал в своем твиттере глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ракета должна быть создана к 2028 году.

"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики – РКК "Энергия" имени С. П. Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М. В. Хруничева (Москва) – в части создания третьей ступени", – написал он.

Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики – РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) – в части создания третьей ступени. pic.twitter.com/xVrfb2SJ60 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 января 2019 г.

В декабре минувшего года в "Роскосмосе" сообщали, что она будет состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота составит около ста метров.

ТАСС пишет, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты «Ангара-5В», над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.

Первый пуск «Енисея» запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Расходы на создание ракеты-носителя и строительство необходимой инфраструктуры оцениваются в 1,5 триллиона рублей. Ее основным назначением станет обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.