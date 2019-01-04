В Крыму 19 населенных пунктов остались без света

Обрушившаяся на полуостров непогода стала причиной проблем с подачей электричества в некоторые районы республики.

"В ночь с 3 на 4 января 2019 года сильный ветер и дождь, переходящий в снег, отложения мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения, гололедица стали причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах Республики Крым", – сообщается 4 января на сайте ГУП РК «Крымэнерго».

Больше всего от непогоды пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также Евпатории. Почти 20 населенных пунктов полуострова остаются без света.

В Крыму из-за ветра и снега произошли аварийные отключения в распределительных сетях, без электричества остались 9,7 тыс. человек. Об этом информирует ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. «Без электроснабжения остались бытовые потребители 27 населенных пунктов четырех районов республики», — указывается в сообщении. Ведутся восстановительные работы.

Ранее региональное МЧС предупредило о последствиях южного циклона, который принесет дождь, снег и сильный ветер с порывами до 20 – 25 м/с.