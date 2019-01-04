Паредес затосковал по родине. Зенитовец хочет в "Бока Хуниорс", но не может

Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что хотел бы вернуться в родной для себя клуб — «Бока Хуниорс». Его слова передает Marca Argentina.

«Если бы все зависело только от меня, я бы уже завтра вернулся в "Боку"», — заявил 24-летний хавбек. Однако Паредес подчеркнул, что шансов на возвращение мало. Футболист понимает, что, учитывая траты на него, «Зенит» не стремится к расставанию с футболистом.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. «Бока Хуниорс» стал первым профессиональным клубом для аргентинца. Хавбек выступал в нем с 2010-го по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок.