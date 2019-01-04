Медведев утвердил трехлетний план стратегии государственной национальной политики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации в 2019 – 2021 годах стратегии государственной национальной политики. Об этом 4 января сообщается на сайте правительства РФ.

"Подписанным распоряжением утвержден план реализации стратегии на следующий этап – 2019 – 2021 годы. При его подготовке были учтены предложения федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных и научных организаций. План состоит из 58 пунктов, предусматривается 76 мероприятий по приоритетным направлениям государственной национальной политики", – говорится в сообщении.

Документ должен повысить эффективность реализации государственной нацполитики, способствовать содействию этнокультурному развитию народов России, поддержке русского языка как государственного и языков народов страны, а также формированию системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в РФ и их интеграции в российское общество. Кроме того, план поможет усовершенствовать государственное управление в сфере государственной нацполитики и взаимодействия госорганов с институтами гражданского общества по вопросам нацполитики.

Проект плана был рассмотрен и одобрен на заседании президиума Совета при Президенте России по межнациональным отношениям 19 декабря 2018 года.