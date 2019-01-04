«Ты госдолг США видел?» При Трампе дефицит казны установил новый рекорд

Несмотря на предвыборное обещание Дональда Трампа освободить Америку от долгов, показатель задолженности федерального правительства США почти добрался до 22 трлн долларов.

Государственный долг США в конце 2018 года достиг "новой высоты" в 21,974 триллиона долларов, увеличившись на 2 триллиона с начала 2017 года, когда новый американский президент приступил к своим обязанностям. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные министерства финансов страны.

К началу нового года госдолг составил 78% от ВВП, что стало самым высоким показателем с 1950-х годов. По данным конгресса, и это еще не предел. Так, к 2028 году этот показатель может достигнуть 96% от ВВП. Рейтинговое агентство Moody’s смотрит на ситуацию еще менее оптимистично, прогнозируя увеличение госдолга до 100% от ВВП.

При этом одним из предвыборных обещаний Трампа было избавление США от долгов за 8 лет. В 2017 году были предприняты шаги по сокращению задолженности, однако налоговая реформа опять откинула Америку назад в этом вопросе.