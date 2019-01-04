Правительство РФ отправило 3 министерства в "Москва-Сити"

Правительство РФ согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде этих министерств и некоторых подконтрольных учреждений, сообщила 4 января пресс-служба кабмина.

"Правительством согласовано предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении центральных аппаратов этих министерств – Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреждения "Национальный институт аккредитации" и федерального казенного учреждения "Центр поддержки", подведомственного Минэкономразвития, – в помещениях здания правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити" по адресу: Пресненская набережная, дом 10, строение 2", – говорится в сообщении.

Указанные министерства и ведомства переедут в это здание в текущем году.