Петергоф вошёл в десятку лучших музеев мира, по версии агентства "Турстат"

Петергоф занял восьмую строчку в рейтинге лучших музеев мира. Об этом сообщило агентство "Турстат" со ссылкой на результаты анализа посещаемости.

Чаще всего туристы интересуются музеями Лондона, Парижа, Пекина, Нью-Йорка и Санкт-Петербурга. Так, первые три строчки заняли Лувр, Национальный музей Китая и Метрополитен. Следом за ними – Британский музей, Национальная галерея и Tate Modern в Лондоне. Чуть ниже Национальная галерея искусств в Вашингтоне, Петергоф, Ватикан и Музей императорского дворца в Тайбэе.