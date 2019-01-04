На Бухарестской школьница доказала силу женского пола. Своего бойфренда она защитила ножом

На Бухарестской несовершеннолетняя горожанка в конфликте с приятелями применила холодное оружие.

По информации «Фонтанки», с утра 3 января Следственный комитет Фрунзенского района разбирается с четырьмя несовершеннолетними, доставленными полицией из квартиры дома 66 по Бухарестской улице. Оперативники уголовного розыска приехали в адрес после телефонограммы из детской городской клинической больницы Филатова. Медики информировали, что к ним поступил пятнадцатилетний подросток с ножевым ранением в поясницу.

На данный момент объяснения дают семнадцатилетний, пятнадцатилетний, четырнадцатилетний и пятнадцатилетняя девушка.

По предварительным данным нашего издания, молодежь устроила в квартире вечеринку, а к раннему утру двое молодых людей начали выяснять отношения кулаками. Школьница же, видя, что ее любимый уступает в единоборстве, пришла на помощь, но при помощи ножа.

С одной стороны, школьница остановила драку, но, как известно «Фонтанке», в ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело.