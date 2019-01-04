Очнулись угонщики статусных иномарок: в Петербурге уехали Лексус и Ровер

К вечеру 3 января в Петербурге пропали две автомашины, для угона которых требуются специальные квалификации.

По информации «Фонтанки», от дома по Пулковскому шоссе исчез белый Ренж Ровер. В Приморском районе бизнесмен оставил на пару часов Лексус 570 возле отеля «Вероника» на генерала Хрулева, после чего иномарки больше не видел. Заметим, что, например, угнанный Лексус застрахован более чем на 7 миллионов рублей.

Что касается, рядового автотранспорта, то за 3 января в Петербурге также ушли подержанный Фольксваген и Тайота Камри. Но это для города – норма.

Все же сотрудники Курортного района чуть испортили настроение любителям ездить на дорогом автопроме с трудной судьбой. По данным «Фонтанки». около четырех часов утра, 4 декабря наряд ДПС остановил в поселке Репино Лексус 350. При сверке номерных агрегатов полицейские усомнились в наклоне и размере цифр. Так что, этот Лексус возможно еще вернется первноначальному владельцу.