В России снизилось число экстремистских преступлений

Российское МВД в прошлом году выявило 1209 преступлений, связанных с экстремизмом. Это на 7,4% меньше, чем в 2017-м. Об этом 4 января сообщается в данных статистики МВД, которую цитирует ТАСС.

Полицейским удалось установить 780 человек, причастных к совершению экстремистских преступлений. По итогам прошедшего года 800 уголовных дел были направлены в суд.

В МВД считают, что положительная динамика была достигнута благодаря повышения уровня "межведомственного взаимодействия, профессионализма оперативного и следственного состава правоохранительных органов".