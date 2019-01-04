Украинские таможенники задержали рождественскую посылку от патриарха Кирилла

Украинская таможня задержала посылку от патриарха Кирилла. Священнослужитель отправил послание в преддверии праздников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отмечает, что посылка не достигла адресата из-за несоблюдения таможенных формальностей. В коробке был тираж послания патриарха Кирилла. Текст должны были зачитать на праздничном богослужении 7 января. Впрочем, в РПЦ не расстроились.

«Времена не те: можно и со смартфона зачитать», — отметил представитель Русской Православной церкви.

В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон о переименовании Украинской церкви. В течение девяти месяцев УПЦ должна будет выбрать для себя новое название и зарегистрировать его. https://www.fontanka.ru/2018/12/27/075/ Представители церкви с решением не согласны и будут оспаривать принятый закон в Конституционном суде.