Курс рубля и российские биржевые индексы растут

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов в конце прошлого года на 4 копейки и составил 68,6 рубля.

Курс евро понизился на 18 копеек и достиг отметки 78,07 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (ранее – индекс ММВБ) на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,44% и составил 2386,04 пункта.

Индекс РТС усилил рост после открытия торгов и вырос выше 1100 пунктов впервые с 19 декабря. Как свидетельствуют данные торгов, рост составил 1,3%, или до 1101,25 пункта.