СМИ: Задержанный в России по подозрению в шпионаже американец оказался британцем

В Великобритании узнали, что подозреваемый в «проведении шпионской акции» в Москве американец имеет еще и британский паспорт. В МИД королевства опасаются, что это ухудшит непростые отношения с Москвой.

Пол Уилан, задержанный за несколько дней до Нового года по подозрению в шпионаже, оказался поданным Великобритании. Эту информацию британскому посольству в Москве сообщили сотрудники американской дипмиссии. Об этом 4 января рассказало издание The Times.

МИД королевства уже попросил о доступе к Уилану. Британия ранее не знала о задержании своего гражданина, так как предполагаемый шпион родился в Канаде, а затем переехал в США. Его родители были уроженцами Бирмингема, поэтому у него был и паспорт королевства.

"Это разоблачение [шпиона] добавит напряжения в отношения между Москвой и Лондоном", – сообщает газета позицию своих источников в министерстве иностранных дел.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью. Как отмечает газета The Washington Post, власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в работе в качестве иностранного агента. 13 декабря девушка пошла на сделку со следствием, однако она до сих пор остается в заключении.